Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,65 гр
- Чистого серебра (0,168 oz) 5,2263 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,040,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1904
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность VF30 NNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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