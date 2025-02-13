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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 1 шиллинг 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,65 гр
  • Чистого серебра (0,168 oz) 5,2263 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,040,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1904
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность VF30 NNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF30 NNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Aste - May 8, 2023
Продавец Aste
Дата 8 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Heritage - July 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1904 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 1 шиллинг 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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