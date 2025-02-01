Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,000
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1904
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 27362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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