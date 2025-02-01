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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,000
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1904
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 27362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1904 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1904 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1904 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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