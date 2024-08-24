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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1769 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1769 M PJ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1769 S CF
Средняя цена 260 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1769 M PJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 реал 1769 M PJ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 реала 1769 M PJ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1769 S CF
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1769 PA
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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