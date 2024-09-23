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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1769 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1769 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1769 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1769 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3591 проданному на аукционе Cayón Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (6)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • Monedalia.es (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1769 S CF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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