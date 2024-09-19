Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1769 года S CF (Испания, Карл III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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