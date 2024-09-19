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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1769 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1769 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1769 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1769 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Cayón Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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