Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1769 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1769 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Cayón Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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