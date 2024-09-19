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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1769 года PA (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 мараведи 1769 года PA - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 мараведи 1769 года PA - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1769 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1191 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • CoinsNB (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1769 PA на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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