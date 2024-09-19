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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1769 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1769 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1769 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1769 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1769 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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