Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1769 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1769 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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