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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1765 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1765 M JP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1765 M PJ
Средняя цена 180 $
Продажи
1 84
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1765 S VC
Средняя цена 190 $
Продажи
0 47

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1765 M PJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 реал 1765 M PJ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 реала 1765 M PJ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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