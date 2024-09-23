Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1765 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1765 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.
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Дата 9 февраля 2023
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Дата 16 марта 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 25 октября 2018
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Дата 24 октября 2018
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Дата 3 июня 2015
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Дата 11 декабря 2014
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Дата 28 мая 2014
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Дата 28 октября 2008
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