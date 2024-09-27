Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1765 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1765 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе ibercoin за 100 EUR. Торги состоялись 30 января 2019.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Дата 24 апреля 2019
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Дата 28 декабря 2018
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Дата 29 октября 2014
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Дата 28 мая 2014
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Дата 30 июня 2010
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Дата 28 апреля 2010
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