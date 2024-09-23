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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1765 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1765 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1765 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1765 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 эскудо 1765 M PJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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