Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1765 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1765 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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