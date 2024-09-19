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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1765 года M JP (Испания, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1765 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 175 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Jesús Vico (1)
Испания 1/2 эскудо 1765 M JP на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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