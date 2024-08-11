Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1765 года S VC (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1765 года со знаком S VC. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 475 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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