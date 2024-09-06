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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1755 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1755 M JB
Средняя цена 190 $
Продажи
1 285
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1755 S PJ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 87

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1755 M JB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 реала 1755 M JB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1755 PA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 ардите 1755
Средняя цена 35 $
Продажи
1 23
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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