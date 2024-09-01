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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1755 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1755 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1755 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1755 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 7489 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 75 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2019.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (8)
Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1755 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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