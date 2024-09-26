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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1755 года PA (Испания, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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