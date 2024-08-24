Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1755 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1755 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
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Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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