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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1755 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1755 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1755 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1755 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1755 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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