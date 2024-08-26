Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1755 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (285) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1755 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность F
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 240 AUD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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