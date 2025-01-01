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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена310 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842
Средняя цена460 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена220 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена110 $
Продажи
012

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1842 A
Средняя цена570 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1842 A
Средняя цена370 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842 A
Средняя цена320 $
Продажи
05
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