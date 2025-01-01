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Шварцбург-Рудольштадт
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1842
Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1842 года
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1 гульден 1842
Средняя цена
310 $
Продажи
0
10
1/2 гульдена 1842
Средняя цена
460 $
Продажи
0
7
6 крейцеров 1842
Средняя цена
220 $
Продажи
0
10
3 крейцера 1842
Средняя цена
110 $
Продажи
0
12
Медные монеты
3 пфеннига 1842 A
Средняя цена
570 $
Продажи
0
2
2 пфеннига 1842 A
Средняя цена
370 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1842 A
Средняя цена
320 $
Продажи
0
5
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