Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 пфенниг 1842 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,46 - 1,84 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC66,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 пфенниг
- Год1842
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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