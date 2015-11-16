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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 пфенниг 1842 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1842 года A - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 пфенниг 1842 года A - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,46 - 1,84 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC66,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1842
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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