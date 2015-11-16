Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
2 пфеннига 1842 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,01 - 3,12 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC66,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал2 пфеннига
- Год1842
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
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