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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

2 пфеннига 1842 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1842 года A - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 2 пфеннига 1842 года A - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,01 - 3,12 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC66,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1842
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1842 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1842 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1842 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1842 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
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