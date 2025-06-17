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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/2 гульдена 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC156,680

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1842
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2779 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1842 на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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