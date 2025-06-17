Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/2 гульдена 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC156,680
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/2 гульдена
- Год1842
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2779 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.
Сохранность
Где продать?
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