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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 крейцера 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC155,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 крейцера
  • Год1842
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2780 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 6 марта 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 8 июня 2023
ПродавецRussiancoin
Дата8 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Reinhard Fischer - 30 мая 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата30 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1842 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
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