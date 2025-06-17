Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
3 крейцера 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC155,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал3 крейцера
- Год1842
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2780 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы