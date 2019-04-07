Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 гульден 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30,5 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC163,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 гульден
- Год1842
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1319 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 450 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
Сохранность
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