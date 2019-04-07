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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 гульден 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30,5 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC163,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 гульден
  • Год1842
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1319 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 450 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе HIRSCH - 19 июня 2020
ПродавецHIRSCH
Дата19 июня 2020
СохранностьVF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2019
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе Reinhard Fischer - 18 мая 2019
ПродавецReinhard Fischer
Дата18 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2019
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1842 на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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