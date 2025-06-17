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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 крейцеров 1842 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC164,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1842
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - 5 июня 2016
ПродавецWAG
Дата5 июня 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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