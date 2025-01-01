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1841
Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1841 года
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Серебро
Серебряные монеты
2 талера 1841 A
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
108
1 гульден 1841
Средняя цена
330 $
Продажи
0
39
1/2 гульдена 1841
Средняя цена
180 $
Продажи
0
18
1 серебряный грош 1841 A
Средняя цена
290 $
Продажи
0
12
3 крейцера 1841
Средняя цена
170 $
Продажи
0
6
1/2 серебряных гроша 1841 A
Средняя цена
320 $
Продажи
0
6
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