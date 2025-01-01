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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 A
Средняя цена1600 $
Продажи
0108
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена330 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена180 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1841 A
Средняя цена290 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена170 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1841 A
Средняя цена320 $
Продажи
06
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