Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 серебряный грош 1841 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC80,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 серебряный грош
- Год1841
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 430 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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