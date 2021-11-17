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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 серебряный грош 1841 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC80,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1841
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 430 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Künker - 16 мая 2018
ПродавецKünker
Дата16 мая 2018
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
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