flag
Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Серебряные монеты 1 серебряный грош Фридриха Гюнтера - Шварцбург-Рудольштадт

type-coin
type-coin

1 серебряный грош 1841

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841A80,000012
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-РудольштадтКаталог монет Фридриха ГюнтераВсе Шварцбург-Рудольштадтские монетыШварцбург-Рудольштадтские монеты номиналом 1 серебряный грошНумизматические аукционы