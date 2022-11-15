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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

2 талера 1841 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,100

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Audap & Associés - 14 мая 2025
ПродавецAudap & Associés
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Russiancoin - 24 апреля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата24 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 72000 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
894 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе CoinsNB - 2 ноября 2024
ПродавецCoinsNB
Дата2 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Stack's - 15 января 2023
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1841 A на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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