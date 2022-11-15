Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
2 талера 1841 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC5,100
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал2 талера
- Год1841
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussiancoin
Дата24 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 72000 RUB
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...6
Где продать?
Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы