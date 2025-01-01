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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Серебряные монеты 2 талера Фридриха Гюнтера - Шварцбург-Рудольштадт

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2 талера 1841-1845

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841A5,10001081845A5,100066
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