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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

2 талера 1845 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,100

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал2 талера
  • Год1845
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3743 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
10314 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Stack's - 16 января 2024
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Stephen Album - 17 сентября 2023
ПродавецStephen Album
Дата17 сентября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Auction World - 16 января 2022
ПродавецAuction World
Дата16 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Auction World - 17 октября 2021
ПродавецAuction World
Дата17 октября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Auction World - 18 апреля 2021
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьMS61 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 31 октября 2020
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 талера 1845 A на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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