Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
2 талера 1845 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC5,100
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал2 талера
- Год1845
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3743 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьVF
Цена
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