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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845 A
Средняя цена1800 $
Продажи
066
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