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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 гульден 1841 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30,5 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC163,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 гульден
  • Год1841
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1897 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS60 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Künker - 6 мая 2021
ПродавецKünker
Дата6 мая 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 4 июня 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе HIRSCH - 9 мая 2019
ПродавецHIRSCH
Дата9 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Westfälische - 13 сентября 2017
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Kroha - 25 июня 2017
ПродавецKroha
Дата25 июня 2017
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 12 марта 2017
ПродавецWAG
Дата12 марта 2017
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Felzmann - 9 ноября 2016
ПродавецFelzmann
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1841 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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