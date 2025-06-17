Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 гульден 1841 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30,5 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC163,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 гульден
- Год1841
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1897 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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