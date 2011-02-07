Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/2 гульдена 1841 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC156,680
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/2 гульдена
- Год1841
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы