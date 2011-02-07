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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/2 гульдена 1841 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC156,680

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1841
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 13 марта 2022
ПродавецWAG
Дата13 марта 2022
СохранностьVF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Dorotheum - 18 июня 2020
ПродавецDorotheum
Дата18 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 7 сентября 2014
ПродавецWAG
Дата7 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Rauch - 24 марта 2012
ПродавецRauch
Дата24 марта 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Teutoburger - 10 декабря 2011
ПродавецTeutoburger
Дата10 декабря 2011
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьXF
Цена
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