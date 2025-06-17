Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/2 серебряных гроша 1841 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC80,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/2 серебряных гроша
- Год1841
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 серебряных гроша 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2862 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 550 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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