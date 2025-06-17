flag
Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/2 серебряных гроша 1841 года A (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC80,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1841
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 серебряных гроша 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2862 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 550 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 серебряных гроша 1841 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 серебряных гроша 1841 A на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьXF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 серебряных гроша 1841 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 серебряных гроша 1841 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 серебряных гроша 1841 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 серебряных гроша 1841 A на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-РудольштадтКаталог монет Фридриха ГюнтераМонеты Шварцбург-Рудольштадт 1841 годаВсе Шварцбург-Рудольштадтские монетыШварцбург-Рудольштадтские серебряные монетыШварцбург-Рудольштадтские монеты номиналом 1/2 серебряных грошаНумизматические аукционы