Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
3 крейцера 1841 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC155,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал3 крейцера
- Год1841
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 580 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
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