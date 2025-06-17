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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 крейцера 1841 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC155,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 крейцера
  • Год1841
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 580 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 324 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьPROOF
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1841 на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Künker - 6 октября 2008
ПродавецKünker
Дата6 октября 2008
СохранностьAU
Цена
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