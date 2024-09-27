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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1871 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1871 B
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871 B Горный
Средняя цена 170 $
Продажи
1 89
Аверс
Реверс
Талер 1871 B
Средняя цена 120 $
Продажи
1 72
Аверс
Реверс
1/6 талера 1871 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1871 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 новый грош 1871 B
Средняя цена 50 $
Продажи
1 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1871 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871 B Победа над Францией
Средняя цена 270 $
Продажи
3 736

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871 Пробный Победа над Францией
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 2
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