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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9600 RUB
Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Heritage - March 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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