Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9600 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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