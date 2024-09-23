Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1871
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 550 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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