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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1871
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 550 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1871 B на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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