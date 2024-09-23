2 новых гроша 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 550 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

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