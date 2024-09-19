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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 1871 года "Победа над Францией" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Пробный Талер 1871 года "Победа над Францией" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Пробный Талер 1871 года "Победа над Францией" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1871 года "Победа над Францией". Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Katz Auction за 6200 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.

Сохранность
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  • Künker (1)
Саксония-Альбертина Талер 1871 "Победа над Францией" (Пробный) на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
6726 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1871 "Победа над Францией" (Пробный) на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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