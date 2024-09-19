Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробный Талер 1871 года "Победа над Францией" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1871 года "Победа над Францией". Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Katz Auction за 6200 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1871 "Победа над Францией" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск