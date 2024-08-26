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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1871 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1871 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1871 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1871 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2624 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1871 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1871 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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