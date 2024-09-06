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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 17,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1871
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1871 B на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1871 B на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1871 B на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1871 B на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1871 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1871 B на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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