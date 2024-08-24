Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1871
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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