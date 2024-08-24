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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1871 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1871 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1871
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Stack's - February 25, 2021
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1871 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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