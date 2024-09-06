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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1870 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1870 B
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1870 B
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870 B Горный
Средняя цена 170 $
Продажи
1 114
Аверс
Реверс
Талер 1870 B
Средняя цена 110 $
Продажи
2 82
Аверс
Реверс
1/6 талера 1870 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 новый грош 1870 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 12
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