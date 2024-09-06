Талер 1870 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1870 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29875 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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