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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1870 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1870 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1870 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1870
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1870 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29875 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе CNG - January 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе CNG - September 13, 2023
Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Heritage - March 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1870 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1870 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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