Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1870
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 24 января 2016.
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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