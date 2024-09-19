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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1870
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 24 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1870 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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