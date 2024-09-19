1/6 талера 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 24 января 2016.

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