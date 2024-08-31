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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 крона 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 крона 1870 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 крона 1870 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 крона
  • Год 1870
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1870 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5267 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (3)
Саксония-Альбертина 1 крона 1870 B на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
6838 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1870 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
12012 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1870 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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