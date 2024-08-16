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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1870
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Bruun Rasmussen - April 14, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Bruun Rasmussen - February 18, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Саксония-Альбертина Талер 1870 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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