Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Сохранность VF
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Дата 24 сентября 2023
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Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность MS66 NGC
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