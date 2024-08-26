Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 кроны 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1870
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1870 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2419 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
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